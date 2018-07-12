لحوم مغشوشة في أسواق دمشق.. والتجارة الداخلية تتوعد ..!

التلاعب بصحة وسلامة الغذاء المقدم للمواطنين من أكثر المواضيع أهمية لأنها تشكل خطراً كبيراً على حياته وخاصة اللحوم فيكاد لا يمر أسبوع إلا وتقوم الجهات المعنية بمصادرة كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة، وتنظيم عدد من الضبوط بحق المخالفين لقواعد الصحة حيث بلغ عدد الضبوط التموينية عن النصف الأول من العام 2018 في مدينة دمشق 782 ضبطاً منها 83 ضبطاً خاصة باللحوم وذلك بحسب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق.‏



اللافت في الأمر أن اللحوم الفاسدة يتم خلطها بلحوم عادية وبيعها للمواطنين في عدة أسواق في دمشق وخاصة سوق باب السريجة الشهير حيث لا تزال عمليات الغش مستمرة خاصة اللحوم المفرومة فيتم خلط اللحم المفروم سواء لحم الجاموس بالعجل أو لحم البقر بالعجل ويتم بيعه على شكل صحون فلين وزن 1 كلغ للمستهلكين على أنه لحم عجل فتضيع اللحوم الفاسدة وتختفي النكهات.‏

وتحدث المهندس عدي محمد شبلي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أن التوجيهات التي لديه من قبل الوزارة بالتشدد بموضوع الغش وخاصة الغش باللحوم والتي تصل العقوبة فيها إلى الإغلاق وإحالة القائم بعملية الغش إلى القضاء.‏

وأكد أن المديرية تقوم بتنظيم ضبط فوري في حال وجود لحوم مفرومة مسبقاً في المحال المخصصة لبيع اللحوم حيث منعت وزارة التجارة الداخلية الاتجار باللحوم المفرومة مسبقا لأنه يصعب اكتشاف الغش فيها مخبرياً إذا ما تم خلط اللحوم المفرومة ببعضها البعض.‏

رغم كل التنبيهات والتحذيرات التي أطلقتها وتطلقها الصحة والتجارة الداخلية إلا أن المواطنين لا يأخذون بها بحجة ارتفاع أسعار اللحوم بشكل عام مايدفعهم للبحث عن لحوم أسعارها أقل انخفاضاً وموضبة بشكل جيد حيث ارتفع سعر كيلو لحم الضأن من 6000 إلى 7000 خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة ارتفاع 15 % والسبب بحسب تجار اللحوم هو التهريب للدول المجاورة وغلاء الاعلاف وهي الحجة الدائمة التي يواجهونك بها.‏

وزارة التجارة الداخلية بدورها أصدرت تعميماً حمل الرقم 397 أكدت فيه استمرار عملها بمراقبة وضبط الأسواق متوعدة بحجز جميع المواد الغذائية وغير الغذائية المجهولة المصدر والموجودة بطرق غير قانونية في الأسواق سواء محال تجارية ومولات ومستودعات حيث سيتم إغلاق كافة الفعاليات التجارية المخالفة لمدة شهر بغض النظر عن الكمية المخالفة ونوعها.‏

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أكد ضرورة تعاون المواطنين في الكشف عن حالات الغش بالمواد الغذائية كافة وخاصة اللحوم وعدم شراء أي لحوم مفرومة مسبقاً لأنها مستحيلة الكشف وممنوعة التجارة مشيراً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي (عين المواطن) التي كان لها دور كبير في الكشف عن الحالات العديدة من عمليات الغش.



المصدر: الثورة