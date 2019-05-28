لحوم فاسدة و أسماك مجهولة المصدر و معروك بمواد منتهية الصلاحية في سوق باب سريجة!

كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين في دمشق مازن دباس عن ضبط محل سري لبيع الفروج في باب سريجة يحتوي على لحوم فاسدة معدة لتصنيع النقانق.



وأوضح عضو المكتب التنفيذي أنه لدى النزول إلى هذا مخزن الواقع تحت المحل المذكور تبين وجود كميات كبيرة من اللحوم منها 74 كغ مجهزة ومعدة لصناعة النقانق وهي سليمة صحياً، إضافة إلى وجود كميات كبيرة جداً من اللحوم الفاسدة التي تنبعث منها رائحة نتنة، ضمن براد كبير، وهي عبارة عن نتر الفروج، إضافة إلى لحوم أخرى مجهولة، لم يتم التمكن من التعرف على معالمها بسبب الرائحة الكريهة التي تصدر منها.



وأشار دباس إلى وجود بسطة كبيرة في بداية سوق باب سريجة تغلق الشارع وتعرقل مرور رواد السوق، تمت إزالتها وتنظيم ضبط في مادة السمنة التي تعرضها وهي مجهولة المصدر والصلاحية بكمية 21 كغ، وأخذ على صاحب البسطة تعهد لدى الكاتب بالعدل لعدم وضع هذه البسطة مستقبلاً.



كما تم ضبط محل لبيع الأسماك منزوعة الرأس وهي مخالفة للشروط الصحية، إضافة إلى وجود أسماك مجهولة المصدر لعدم وجود بيانات جمركية فيها، حيث تمت مصادرة 35 كغ من السمك.



وتم تنظيم ضبط لمخبز ينتج المعروك داخل سوق باب سريجة بسبب وجود مواد منتهية الصلاحية إضافة إلى وجود مواد تدخل في صناعة المعروك من دون تاريخ، ووجود صفار البيض الملوث داخل البراد، وتمت إحالة صاحب المخبز موجوداً على القضاء.



ولفت دباس إلى أن الحملة شملت ضبط محل لبيع الحلويات مؤلف من 3 طوابق وهو من المحال المشهورة في باب سريجة، حيث وجد فيه قشطة حموية منتهية الصلاحية إضافة إلى قلة النظافة في هذا المحل، وتمت مصادرة 70 كغ من مادة القشطة.