لحوم بقر اصطناعية في عام 2021

تلقت شركة “موسى ميت” الهولندية تمويلاً بلغ نحو 10 ملايين دولار لإنتاج لحوم البقر الاصطناعي لمطاعم الهامبرغر بكميات تجارية.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن “باحثي الشركة حققوا إنجازاً لشركتهم انتظروه طويلاً في إنتاج اللحوم الاصطناعية ودخولهم سوق المواد الغذائية في وقت مبكر من عام 2021 وستكون المطاعم أول زبائنهم في هذا المجال”.

وحسب العلماء تعد طريقة إنتاج اللحوم الاصطناعية بسيطة للغاية حيث “يتم تكوين الهيكل العام لقطعة اللحم بداية الأمر عن طريق جمع خلايا جذعية من الأنسجة العضلية للأبقار العادية ثم تزرع الخلايا القادرة على التجدد، أي الانقسام والتكاثر في محلول من المواد المغذية”.

وأشار الباحثون إلى أن هذا المنتج “سيصبح مألوفا للناس في الأسواق التجارية للحوم في العالم بعد أن يجتاز كل مراحل التصديق من الجهات المختصة كما يمكن إنتاج لحم دجاج بهذه الطريقة أيضاً”.



وابتكر العلماء هذه التقنية بداية الأمر لتحضير وجبات رواد الفضاء لكنها جذبت انتباه المستثمرين لاستخدامها في إنتاج كميات من اللحوم لأسواق الأطعمة.