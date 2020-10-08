لحمايتها من التعديات .. “الزراعة” تبدأ حملة تحريج “سريعة”

أعلنت وزارة الزراعة عن إطلاق حملة تشجير “سريعة” لتحريج المساحات المتضررة من الحرائق الأخيرة بالسرعة القصوى، وذلك لحماية المواقع الحراجية من التعديات إضافة الى الحفاظ على سلامة الموقع ومنع الانجراف.



وأكد مدير الحراج الدكتور حسان فارس “أنه سيتم تحريج حوالي الخمسين متر حول المناطق المتضررة من الحرائق، ب 6 مليون غرسة، تنتشر على عدة مواقع حراجية تقدر مساحتها بـ 4 آلاف هكتار، ومن ثم متابعة تحريجها لاحقا، وتبدأ الحملة مع بداية شهر تشرين الثاني حتى آذار العام القادم، بحسب “سانا”.



وشجع فارس على قيام أنشطة بيئية ومبادرات تطوعية تخدم البيئة والانسان، وشدد أن الحفاظ على الطبيعة هي مسؤولية الجميع وأن حملات التشجير تجمع الفرق التطوعية وتشجع ثقافة الزراعة والغرس وانتشار المساحات الخضراء.



وأكد فارس على أهمية العمل التشاركي مع المنظمات والمؤسسات والجمعيات الأهلية والمتطوعين لرفع مستوى الحملة وزيادة فعاليتها وانتشارها.



وقال الدكتور فارس إن وزارة الزراعة ستنسق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العملي وزارة التربية ونقابة المهندسين الزراعيين واتحاد الشبيبة وطلائع البحث واتحاد طلبة سوريا لوضع خطة عمل لزيادة المساحات الخضراء حول المدارس والجامعات والمعاهد بشقّيها العام والخاص.



وكانت وزارة الزراعة أنهت الخطة الإنتاجية للتحريج والتي ستنفذ ضمن حملة وطنية واسعة للتشجير بالتعاون مع الهيئة العامة للاستشعار عن بعد.



يذكر أن سوريا شهدت عدة حرائق في الصيف “الحار” الماضي، قضت على مساحات كبيرة من الأراضي الخضراء في عدة محافظات، ومن ضمنها محميات بيئية.



ويرفع المتعدي على أملاك الدولة التي يضع يده عليها ويقوم بزراعتها بعد مرور فترة زمنية على استخدامه لها دعوى قضائية لترقين الصفة الحراجية عن هذه المساحات، حيث يتم له ذلك نتيجة الفترة الزمنية التي قضاها باستثمارها وفقا للقانون.