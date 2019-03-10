لجنة مكافحة المنشطات: 90% من المكملات الغذائية مزورة

أكد عضو مجلس نقابة صيادلة سورية جهاد وضيحي أن الهرمونات والمنشطات التي يشتريها الرياضيون من الصيدليات دون وصفة طبية قد تودي بحياتهم، مبيناً أن هذه المشكلة أصبحت كبيرة، وقد نصدر توجيهات بعدم بيع المنشطات والهرمونات إلا ضمن وصفات طبية إن شعرنا بتحول القضية لظاهرة.



وكشف وضيحي في حديثه لإذاعة محلية عن مخاطر الهرمونات والمنشطات وأثارها السلبية التي قد تصل إلى قلة الخصوبة والعقم للرجال، أما بالنسبة للنساء فقد تظهر لديهم خصائص رجولية مثل زيادة في شعر الوجه وعدم انتظام الدورة الشهرية، إضافة إلى أثار مشتركة بين الجنسين وهي ارتفاع ضغط الدم وتلف الكبد وإضافة لنوبات القلب.



وبدوره أكد رئيس لجنة مكافحة المنشطات ومدير البرنامج الوطني لليونيسكو ومستشار وزارة الصحة للمنشطات والمكملات الغذائية “صفوح السباعي” أن الهرمونات والمكملات الغذائية التي يستخدمها الرياضيون لا تخضع لرقابة و 90 بالمئة منها مغشوشة وغير آمنة، وأغلب الماركات الأجنبية الأميركة والألمانية والروسية تصل مزورة.



وأشار “السباعي” إلى ضرورة وجود مرشد صحي في كل نادي رياضي كون البروتينات وباقي المكملات الآمنة يجب أن تعطى بشكل علمي ومدروس تبعاً لوزن الشخص وعمره وطبيعة جسمه وغيرها من أمور، مبيناً أن سورية تنتج مكملات غذائية تخضع لرقابة وزارة الصحة ومستوفية الشروط الصحية مشجعاً الرياضيين على استخدامها.