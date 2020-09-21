لجنة مربي الدواجن: لن يستفيد مربو الدواجن من قروض الزراعي لهذا السبب

أكد عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد أن المربين لن يستفيدوا من استئناف منح القروض الذي تم الإعلان عنه لدى المصرف الزراعي، لأن معظمهم متعثرون، وسعر الفائدة المعلن 12%، وهو غير مشجع للتربية.



وبيّن حداد لموقع “الوطن أون لاين”، أن تحديد مدة قرض التربية بمدة 10 أشهر غير كافٍ ولا يسمح للمربين بالالتزام بالتسديد، إذ إن المطلوب منح قروض لمدة سنتين، إضافةً إلى قروض قصيرة الأجل لمدة شهرين، وأن تكون إجراءات الحصول عليها ميسرة لتأمين التمويل لشراء المواد العلفية.



ولفت إلى أن معظم المربين لديهم الضمانات اللازمة والمطلوبة لمنح القروض، موضحاً أن أسعار المواد العلفية من الصويا والذرة مرتفعة، ومعظم المربين لا يستطيعون تأمينها، وغامر الكثير منهم برهن بيوتهم وسياراتهم للحصول على تمويل لشراء المواد العلفية.



من جهته، أوضح رئيس لجنة مربي الدواجن نزار سعد الدين، أن موجة الحرّ الحالية أدت إلى انخفاض إنتاج الفروج بنسبة 20%، بسبب النفوق الحاصل في المداجن المفتوحة، ولذلك ارتفع سعر الفروج مجدداً في الأسواق.



ومنذ مطلع العام الحالي، تشهد الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الدواجن والفروج، حيث وصلت لمستويات قياسية، وسجل كيلو الفروج المذبوح 4500 ليرة، وتجاوز كيلو شرحات الفروج 7 آلاف ليرة، في حين بلغ صحن البيض 5 آلاف ليرة، وأصبح الفارق بينها وبين تسعيرة التموين يتجاوز ألف ليرة.



وقبل يومين، أنذرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي منتجي الصوص أنه في حال عدم اتفاقهم على سعر موحد للصوص والامتناع عن رفع السعر عند ازدياد الطلب، ستفرض هي سعراً مركزياً للصوص بهامش ربح قدره 10%.