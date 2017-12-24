لجنة خاصة لمعرفة مصير المفقودين في سورية

وأشار وزير العدل إلى أنه يتم التقدم ببلاغ أو شكوى أو استدعاء للوزارة عن كل مفقود "وبدورنا نرسلها إلى الجهات المعنية لمعرفة مصيره".

وأشار وزير العدل إلى أنه يتم التقدم ببلاغ أو شكوى أو استدعاء للوزارة عن كل مفقود "وبدورنا نرسلها إلى الجهات المعنية لمعرفة مصيره".

ولفت الشعار إلى أن هناك الكثير من المفقودين لدى المسلحين مجهولي المصير.

ولفت الشعار إلى أن هناك الكثير من المفقودين لدى المسلحين مجهولي المصير.

وفي تصريحات سابقة له ذكر الوزير الشعار قبل حوالي شهرين أنه تم إحداث مكتب من مهامه مساعدة المواطنين في البحث عن ذويهم المفقودين إثر الأحداث التي تمر فيها سوريا.

وفي تصريحات سابقة له ذكر الوزير الشعار قبل حوالي شهرين أنه تم إحداث مكتب من مهامه مساعدة المواطنين في البحث عن ذويهم المفقودين إثر الأحداث التي تمر فيها سوريا.