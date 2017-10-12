لجنة الإعمار تقر إعادة تأهيل أضرار 175 بناء في ضاحية عدرا العمالية
أقرت لجنة إعادة الإعمار في رئاسة مجلس الوزراء إعادة تأهيل الأبنية المتضررة في مدينة عدرا العمالية البالغ عددها 175 بناء متضرراً، وذلك فيما يخص الأبنية المأهولة المتضررة وكانت بعهدة المواطنين ومسكونة من قبلهم ويسددون أقساط منازلهم في منطقة عدرا العمالية.
وصدقت اللجنة على عقد الإشغال رقم 4 لعام 2016 البالغ قيمته 820 مليون ليرة سورية والموقع بين اللجنة الفرعية للأضرار في ريف دمشق كفريق أول والمؤسسة العامة للإسكان كفريق ثان والتعاقد مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية لإنجاز الإضبارة الفنية المتكاملة للأبنية المستهدفة بالمعالجة بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لهذه الدراسة.
والمؤسسة حالياً قيد التعاقد مع الشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع وفق الدراسة المعدة من شركة الدراسات، وسيتم التعاقد على كل مرحلة فور إنجاز التقييم الفني والجرد اللازم من كل من المؤسسة العامة للدراسات والمحافظة والشركة العامة للبناء والتعمير. علماً أن أهداف المؤسسة تتركز على المساهمة في تلبية الاحتياجات الإسكانية وبشكل خاص الإسكان الاجتماعي وتعزيز مفاهيم السكن الاقتصادي والارتقاء بمستوى العمران.
المصدر: الوطن
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