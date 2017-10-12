لجنة الإعمار تقر إعادة تأهيل أضرار 175 بناء في ضاحية عدرا العمالية

أقرت لجنة إعادة الإعمار في رئاسة مجلس الوزراء إعادة تأهيل الأبنية المتضررة في مدينة عدرا العمالية البالغ عددها 175 بناء متضرراً، وذلك فيما يخص الأبنية المأهولة المتضررة وكانت بعهدة المواطنين ومسكونة من قبلهم ويسددون أقساط منازلهم في منطقة عدرا العمالية.

وصدقت اللجنة على عقد الإشغال رقم 4 لعام 2016 البالغ قيمته 820 مليون ليرة سورية والموقع بين اللجنة الفرعية للأضرار في ريف دمشق كفريق أول والمؤسسة العامة للإسكان كفريق ثان والتعاقد مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية لإنجاز الإضبارة الفنية المتكاملة للأبنية المستهدفة بالمعالجة بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لهذه الدراسة.