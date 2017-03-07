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لجنة إعادة الإعمار : 147 مليار ليرة للمشاريع الإسعافية المطلوبة لهذا العام

صادق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار لعام 2017 بعد أن أقرتها لجنة إعادة الإعمار المشكلة في مجلس الوزراء، حيث قدمت اللجنة قائمة نهائية للمشاريع الاسعافية المقدمة من الوزارات وبلغت القيمة الاجمالية لمشروع الخطة الاسعافية على مستوى الوزارات والجهات العامة التابعة لها لعام 2017 نحو 147 مليار ليرة .
وتوزعت المشاريع بين الوزارات المعنية نحو ترميم واصلاح المدارس وصيانة المنشآت و إعادة تأهيل واصلاح الشبكات الكهربائية المتضررة و تأمين المستلزمات اللازمة لعملية إعادة الإعمار و الاصلاح وتأهيل المباني المتضررة التابعة لمختلف لوزارات و صيانة واصلاح المشاريع المائية و صيانة الآلات و المعدات الهندسية وغيرها من الأولويات التي تم وضعها وتحتاج لخطط إسعافية

 

رئاسة مجلس الوزراء

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