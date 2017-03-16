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لتوخى الحذر عند استقبال صور عبر "واتساب"

اكتشف خبراء في أمن المعلوماتية ثغرة في تطبيق "واتساب" للمحادثات، سمحت للقراصنة بالاستيلاء على ملايين من حسابات المستخدمين بشكل كامل. وتم اكتشاف الثغرة في 7 آذار الحالي، حيث اتخذت الشركة إجراءات لمعالجتها، بحسب صحيفة ذا إندبندنت البريطانية.

وتتعلق الثغرة بمنصة التواصل عبر تطبيق الإنترنت عندما يستخدمه الأشخاص على الحاسب الشخصي وليس الهاتف. وتمكن القراصنة من استغلال هذه الثغرة عبر إرسال شفرة خبيثة يتم تحميلها مع صورة، مما أتاح لهم الولوج إلى البيانات الخفية للواتساب والتحكم في الحسابات بشكل كامل.

ومن خلال السيطرة على حساب أحدهم، استطاع القراصنة إرسال ذات الشفرة الخبيثة إلى كافة المستخدمين في قائمة الاتصال.ويمكن تحميل الشفرة الخبيثة مع صورة أو فيديو أو مقطع صوتي، إضافة إلى أنواع أخرى من الملفات.

وكالات

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