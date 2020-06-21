لتسريع تعافي الاقتصاد.. بريطانيا تستعد لإعلان قاعدة “المتر الواحد” للتباعد الاجتماعي

بالتزامن مع تفشي فايروس كورونا المستجد في معظم دول العالم، تستعد بريطانيا للإعلان عن قاعدة “المتر الواحد” للتباعد الاجتماعي، وذلك من أجل تسريع تعافي الاقتصاد.



ووفقاً لصحيفة “تلغراف” البريطانية، فإن القاعدة المذكورة التي سيعلنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ستدخل حيز التنفيذ، في 4 تموز المقبل، وستطبق في جميع الأماكن، بما فيها المكاتب والمدارس.



ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء سيسمح للمواطنين، بالحفاظ على مسافة متر واحد عن غيرهم، شرط الالتزام بالكمامات والقيود الصحية.



وكان وزير المالية ريشي سوناك، قال قبل أيام: إن “الحكومة ستراجع بصفة عاجلة قاعدة التباعد الاجتماعي، التي تقتضي ترك مسافة مترين بين شخص وآخر، في إطار السعي لمساعدة اقتصاد البلاد على التعافي من انهيار بلغت نسبته 25% منذ بدء أزمة كورونا”.



وأوضح سوناك حينها أن “البيانات أظهرت أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة الربع في آذار ونيسان، وكشفت بمنتهى الوضوح عن حجم الأثر الاقتصادي لإجراءات العزل العام”.



يذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت حاجز الـ 8 ملايين ونصف، فيما تجاوز عدد الوفيات الـ 463 ألف، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.