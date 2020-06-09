لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء.. لا رسوم على العجول وذكور الأغنام الحية المستوردة

استعرضت لجنة القوانين المالية برئاسة الدكتور عمار بكداش المرسوم التشريعي رقم 8 المتضمن إعفاء العجول الحية المستوردة بقصد التسمين والذبح وذكور الأغنام الحية المستوردة من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد والمرسوم التشريعي رقم 10 المتضمن إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد .





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