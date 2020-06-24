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لتجنب الأخطاء...كيف تستخدم مكيف الهواء في الحر

يصبح تكييف الهواء أحد الحلول المهمة صيفا للتخلص من الحر الشديد، ومع ذلك يجب استخدام المكيف بطريقة صحيحة، وإلا ستكون هناك عواقب غير جيدة.

وحول طرق الاستخدام الجيد للمكيف تحدّث خبير البيئة، أنتون ياستريبتسيف، لـ"سبوتنيك" حول عدد من الإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على تكييف جيد وغير ضار.

وقال: "بعد التوقف لفترة طويلة عن استخدام المكيف، بادئ الأمر يجب تنظيف وغسل مرشحات الجزء من المكيف الموجودة في الغرفة ومسح الأسطح أسفل المكيف، لمنع إطلاق الغبار والجراثيم والكائنات الدقيقة التي تراكمت في مكيف الهواء ويمكن أن تسبب رد فعل تحسسي".

وأضاف: "يعتقد الكثير من الناس بأن فتح النوافذ خلال عمل المكيف يساعد على تهوية الغرفة بشكل جيد وإحداث تيار هوائي، إلا أن الأمر ليس كذلك، لأنه عند فتح النوافذ يؤدي ذلك فقط لاستهلاك إضافي للطاقة، ومن وجهة نظر بيئية لا يمكن أن يزيد من نسبة الأكسجين في الغرفة ولا يحل محل التهوية".

فبالنسبة للبشر يعتبر مهما لأنه يساعد على انتقال الحرارة في الجسم. لكن محتوى الأكسجين في الغرفة أو المكتب سينخفض  ، وسيرتفع ثاني أكسيد الكربون.

لذلك من الأفضل تهوية الغرفة أولا، ثم قم بتشغيل مكيف الهواء مع إغلاق النوافذ، على ان يتم هذا الإجراء بشكل منتظم.

كما يوصي الخبراء بترك مساحة خالية أمام مكيف الهواء وإجراء صيانة دورية وتغيير المبرد إن لزم الأمر.