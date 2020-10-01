لتأمين محميات ريف اللاذقية.. تجهيز مركز إطفاء وبناء خزان مياه وإجراءات أخرى

أوعز محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم لمديرية الزراعة في المحافظة بتجهيز مركز للإطفاء في وطى جوبة برغال عند مفرق البلاط وتجهيزه بغرفة مسبقة الصنع وفريق إطفاء مع مستلزمات العمل.



و سيستخدم المركز للتدخل السريع للعمل على إخماد أي حريق قد يندلع في المنطقة ، كما أوعز المحافظ لمؤسسة المياه بتعبئة خزان المياه العائد لمديرية الزراعة في بيت زنتوت بسعة ألف متر مكعب الموجود في مفرق البور، ويأتي ذلك خلال جولة للسالم واطلاعه على إجراءات مديرية الزراعة لتأهيل المواقع المتضررة من الحرائق في محمية الارز و الشوح من تفعيل للمحارس وتجهيز مواقع للتشجير.



كما أكد السالم على متابعة وضع خزان مياه إضافي في المنطقة يستخدم كمنهل في دعم آليات الإطفاء سواء أكان إسمنتي أو بالتعاون مع المنظمات الدولية، بالإضافة إلى تأمين المحارس ومداخل المحمية ووضع عمال دائمين من أهالي المنطقة لهذه الغاية منوهاً بإمكانية الاستفادة من مخرجات مقترحات فرق العمل التي وضعتها وزارة الزراعة في إصلاح المناطق المتضررة.



وكان مدير زراعة اللاذقية ذكر في وقت سابق أن المديرية كلفت فرق المساحة التابعة لها بالكشف عن مساحات الأراضي الزراعية والحراجية التي تضررت نتيجة الحرائق المتتالية التي اندلعت في المحافظة مطلع أيلول الحالي تجاوزت 56 حريقاً زراعياً وحراجياً كان أخطرها حريقي البسيط ومحمية الأرز والشوح، وقد تم التعامل معها جميعاً من قبل فرق إطفاء الزراعة بمؤازرة من فوج الإطفاء والدفاع المدني، مؤكداً أنه رغم خسارة ١٥٠ هكتار من مساحة المحمية غير أن غابة الأرز لم تتأثر، لافتاً إلى أن سبب الحرائق التي اندلعت في الآونة الأخيرة في ريف المحافظة هو التحريق الزراعي، مشيراً إلى أن درجات الحرارة العالية تسببت في الأسابيع الماضية بحريق حماة حيث عملت الرياح الشديدة على امتداده بسرعة كبيرة.



باسل يوسف