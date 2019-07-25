لبنانيون يمنعون دخول شاحنات سوريّة إلى أراضيهم

منع عدد من سائقي الشاحنات اللبنانيين، شاحنات سوريّة محملة بالرمال من الدخول إلى لبنان، عند الحدود بين البلدين.



وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن “إشكالاً وقع بين سائقي شاحنات سوريّة محملة بالرمال، وسائقي الشاحنات اللبنانية المعتصمين على اوتوستراد ببنين العبدة”.



وأوضحت الوكالة أنه “تم توقيف 4 شاحنات سوريّة، في بلدة الحيصا، وهناك عدد آخر متوقف عند الحدود بين البلدين في منطقة الدبوسية”.



وبحسب الوكالة أن “الإشكال انتهى بين سائقي الشاحنات من الطرفين، لكن السائقين اللبنانيين رفضوا إدخال شاحنات الرمال السورية، لأنهم متوقفون عن العمل منذ ما يقارب الشهرين”، على حد تعبيرهم.



وجاء هذا الأشكال، كما ذكرت الوكالة، “على خلفية احتجاج ينفذه أصحاب وسائقو الشاحنات في منطقة عكار اللبنانية، منذ أيام، ضد القوى الأمنية التي تمنعهم من نقل الرمال والحصى والصخور من محافظة البقاع إلى محافظة عكار”.



يذكر انه خلال الآونة الأخيرة، شهد السوريون في لبنان حملة عنصرية ضدهم سواءً كانوا لاجئين أم عابرين، رافقتها اجراءات قاسية اتخذتها الحكومة اللبنانية تجاههم وخاصة بحق اللاجئين منهم.



الخبر