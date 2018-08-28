لبنانيون يطالبون الحكومة السورية بدفع كلفة استخدام اللاجئين للكهرباء

على الرغم من أموال المساعدات التي تلقاها لبنان على اسم اللاجئين طالبت حركة التغيير اللبنانية حكومة بلادها، بأن تلزم الحكومة السورية بدفع تكلفة الكهرباء الخاصة باللاجئين السوريين في لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن رئيس حركة التغير إيلي محفوض: «لجوء السوريين يكبد الخزينة اللبنانية خسائر فادحة، فلتتحمل سوريا أقله من ناحية الكهرباء».

وتابع: «ما دامت الدولة اللبنانية تشتري الكهرباء من سوريا وتسدد حوالي 400 مليار ليرة، فلبنان يتحمل أعباء اللجوء السوري».

يذكر أن مدير الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم قال في وقت سابق: «المبادرة الروسية لإعادة اللاجئين السوريين في طور الترجمة العملية بعدما اطلع عليها المسؤولون في لبنان».