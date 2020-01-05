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لبناني ينتحر حرقاً احتجاجاً على وضعه المعيشي المتردّي

انتحر مواطن لبناني أمس السبت، حرقاً في مدينة طرابلس شمال لبنان، بسبب تردي أوضاعه المعيشية.

يبلغ عبد القادر الجنكي  من العمر 45 عاماً، وقد أقدم على حرق نفسه بسكب البنزين على جسده، وإشعاله لتمتد النار منه إلى محتويات المنزل الكائن في منطقة المنكوبين في طرابلس.


وتوفي الجنكي على الفور، فيما عملت سرية إطفاء طرابلس على إخماد النيران في منزله بعد اشتعاله.


وكشف جيران الجنكي أن عدم قدرته على إعالة عائلته، كان السبب وراء انتحاره.


من جهته، مصدر أمني لبناني قال: إن “زوجة الجنكي وأولاده سبق وأن غادروا المنزل المصنوع من صفائح الحديد لعدم قدرته على إعالتهم”.


وكثرت في الفترة الأخيرة حالات الانتحار في لبنان، كان آخرها انتحار شخص شنقاً في منطقة البقاع بسبب تراكم الديون عليه، وذلك في شهر كانون الأول من عام 2019 الفائت.


يذكر أن حوادث الانتحار تتزامن مع موجة احتجاجات واسعة تشهدها بعض المناطق اللبنانية، منذ 17 تشرين الأول الفائت، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتردية وللمطالبة بفرص عمل.