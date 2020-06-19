لبنان يفتح الحدود البرية مع سورية لعودة اللبنانيين يومي 23 و25 حزيران

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أنه سيتم فتح الحدود اللبنانية البرية مع سورية يومي الـ 23 والـ 25 من الشهر الجاري لاستقبال اللبنانيين وعائلاتهم الراغبين بالعودة إلى لبنان.



ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن المديرية قولها في بيان اليوم إنه “استناداً إلى مقررات مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 31-3-2020 المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج سيصار إلى فتح الحدود البرية مع سورية عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخ الـ 23 والـ 25 من حزيران من الساعة التاسعة لغاية الساعة الرابعة عشرة أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم ابن لبنانية أو ابن لبناني.. زوج لبنانية أو زوجة لبناني فقط الموجودين في سورية والراغبين بالعودة إلى لبنان”.