لبنان يعلن عن فتح حدوده البرية مع سورية وفق هذه الشروط والإجراءات

بالتزامن مع تفشي فايروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، اتخذت معظم دول العالم إجراءات احترازية عدة للحد من تفشي الفايروس، مثل وقف الرحلات الجوية وإغلاق الحدود البرية، لكن اليوم ومع بدء التخفيف من الإجراءات، أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عن السماح بالدخول عبر كافة الحدود البرية مع سورية وفق شروط وإجراءات محددة.



ووفقاً لموقع الأمن العام اللبناني، فإن السماح بالدخول يشمل الحائزين على إقامات صالحة وأفراد عائلاتهم، الراغبين بالمرور ترانزيت من سورية عبر لبنان للسفر عبر المطار شرط حيازتهم على تذكرة سفر وحضورهم قبل 24 ساعة كحد أقصى من موعد الطائرة.



ولفت الأمن العام إلى أنه يجب على الراغب بالدخول عبر المعابر أن يكون بحوزته فحص PCR صادر عن مختبرات معتمدة من قبل وزارة الصحة السورية مدته لا تتجاوز 48 ساعة يبيّن عدم إصابتهم بفايروس كورونا.



يذكر أن الحدود اللبنانية والسورية تم إغلاقها في منتصف شهر آذار الفائت، ضمن إجراءات الوقاية لمواجهة كورونا.



تجدر الإشارة إلى أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 14مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ 600ألف، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.