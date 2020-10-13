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لبنان يعلن تشكيل وفد للتفاوض مع “إسرائيل” حول ترسيم الحدود

أعلنت الجمهورية اللبنانية أمس الاثنين،​ عن تشكيل الوفد الذي سيشارك في التفاوض التقني لترسيم الحدود​ الجنوبية مع الاحتلال “الإسرائيلي”.

وأعلن مكتب الإعلام في ​رئاسة الجمهورية​ أن الوفد يتألف من العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيسا، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان ​وسام شباط​، والخبير نجيب مسيحي.

 وكان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أعلن مطلع تشرين الجاري أنه تم التوصل إلى اتفاق إطار يرسم الطريق للمفاوض اللبناني لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان و”إسرائيل.”

وأكد بري أن المفاوضات ستجري برعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني سيقود المفاوضات.

يذكرأن الاجتماعات ستعقد في قاعدة للأمم المتحدة قرب الحدود بجنوب لبنان، وسيشارك في الاجتماعات ممثلو الولايات المتحدة ومنسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان، بحسب ما ذكر رئيس البرلمان اللبناني.