لبنان يرد على التهديدات الإسرائيلية ويؤكد مواجهة أي اعتداء

أكد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان على مواجهة أي اعتداء إسرائيلي على الحدود في البر والبحر، في وقت توعد حزب اللـه «إسرائيل» من خلال استهداف لمنشآت نفطية يديرها كيان الاحتلال في مياه البحر المتوسط.





وقرر المجلس وفق بيان صدر عنه إثر اجتماعه في القصر الجمهوري في بعبدا أمس نقلته وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية الاستمرار في التحرك على كل المستويات الإقليمية والدولية للتصدي ولمنع كيان الاحتلال الصهيوني من بناء الجدار الفاصل.

وجاء في البيان أن «الجدار الإسرائيلي في حال تشييده على حدودنا يعتبر اعتداء على سيادتنا وخرقا للقرار 1701».





وأشار البيان أيضاً إلى أن كيان الاحتلال الصهيوني «معتد على المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كيلو متراً مربعاً»، مؤكداً رفضه لتصريحات وزير حرب كيان الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حول البلوك 9.

وأعلن المجلس الأعلى أنه «يعطي الغطاء السياسي للقوى العسكرية لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي على الحدود في البر والبحر».





وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أكد في بيان صدر بعد لقاء الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برى ورئيس الحكومة سعد الحريري في قصر بعبدا الثلاثاء أن المجتمعين اتفقوا على الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية لمنع الكيان الإسرائيلي من بناء الجدار الإسمنتي داخل الحدود اللبنانية ومن احتمال تعديه على الثروة النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية.

وأكد الرئيس اللبناني أن تهديدات العدو الإسرائيلي للبنان تمثل انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وتهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة.





إلى ذلك أكد نائب الأمين العام لحزب اللـه نعيم قاسم أن «إسرائيل» مصدر خطر دائم على لبنان والدول العربية ولا تفهم إلا لغة القوة التي تجسدها المقاومة.





وجدد قاسم في كلمة له أمس رفض تهديدات وادعاءات وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان وأطماعه في المياه والغاز اللبناني وقال إن «إسرائيل» كيان عدواني توسعي يريد أن يستحوذ على كل شيء ويسيطر على أملاك وأفكار وقناعات واقتصاديات وسياسات العرب».





وأوضح قاسم أن «إسرائيل» والتنظيمات الإرهابية وجهان لعملة واحدة فالإرهاب الصهيوني والإرهاب التكفيري واحد وآثارهما واحدة.





هذا ووجه الإعلام الحربي المركزي لحزب الله، رسالة مصورة، يرد عبرها، على تصريحات ليبرمان، بشأن تبعية بلوك 9 للغاز الواقع في المياه الإقليمية اللبنانية.

وتحت عنون «أيها الصهاينة ستمس منشآتكم»، عرض حزب اللـه مشاهد لمنشئات نفطية تديرها إسرائيل في مياه البحر المتوسط، يتخللها مشاهد لصواريخ أرض بحر يمتلكها الحزب، في إشارة إلى قدرته على استهدافها.





واستحضر الفيديو خطاباً سابقاً للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ألقاه عام 2011، قال فيه إن «من يمس المنشآت المستقبلية للنفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، فستمس منشآته.. وهو يعلم (العدو) أن لبنان قادر على ذلك».









وكالات



