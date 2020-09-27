لبنان.. رئيس الوزراء المكلف يعتذر عن مهمته في تشكيل الحكومة اللبنانية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب اعتذر اليوم السبت، عن مهمته في تأليف الحكومة اللبنانية.



ووفقاً لموقع “الميادين”، فإن أديب توجه بالاعتذار إلى الشعب اللبناني، مؤكداً أن “مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجب أن تستمر لأنها تعبر عن نيّة صادقة من فرنسا”.



وقال أديب في كلمة متلفزة اليوم من قصر بعبدا عقب لقاء الرئيس اللبناني ميشيل عون: “مع وصول المجهود إلى مراحله الأخيرة تبين لي أن التوافق لم يعد قائماً”.



بدورها، الرئاسة اللبنانية أعلنت أن عون أبلغ الرئيس المكلف مصطفى أديب قبول اعتذاره عن تأليف الحكومة.



وكان موقع “الميادين”، قد نقل عن مصادر مقربة من أديب قولهم: “لا تشكيلة حكومية جاهزة ما لم ترض جميع الأطراف”، مع الإشارة إلى أنه “أعلن قبل ذلك أنه اتفق مع الرئيس عون على التريث قليلاً لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات”.



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الخميس الفائت: “في هذه اللحظة الحاسمة من التاريخ اللبناني، تواجه القوى السياسية اللبنانية الاختيار بين التعافي وانهيار البلد”، مضيفةً أنها “مسؤولية ثقيلة تجاه اللبنانيين”.



وأعربت الخارجية الفرنسية عن أسفها لأن “المسؤولين اللبنانيين لم يتمكنوا بعد من الوفاء بالتزاماتهم التي تعهدّوا بها في 1 أيلول”، داعيةً إياهم إلى “التوصل إلى اتفاق من دون تأخير، على تشكيل الحكومة التي سيتعين عليها تنفيذ الإصلاحات اللازمة”.



تجدر الإشارة إلى أن الرئيس اللبناني ميشيل عون، كان قد كلّف السفير مصطفى أديب، بتشكيل الحكومة اللبنانيّة وذلك بعد أقل من شهر على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب.



