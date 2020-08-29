لبنان.. تمديد التعبئة العامة بسبب كورونا حتى نهاية عام 2020 الجاري

بالتزامن مع تفشي فايروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، اتخذت معظم دول العالم إجراءات احترازية عدة للحد من تفشي الفايروس، حيث أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان اللواء محمود الأسمر، عن تمديد حالة التعبئة العامة في البلاد على خلفية تفشي الفايروس حتى نهاية عام 2020 الجاري.



ووفقاً للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فإن اللواء محمود الأسمر، أفاد في بيان صحفي عقب انتهاء جلسة للمجلس في قصر بعبدا، أمس الأربعاء، بأنه تم اتخاذ قرار ينص على “إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6684/2020 اعتباراً من تاريخ 31/8/2020 ولغاية 31/12/2020”.



وأكد اللواء محمود الأسمر، على “تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضتها المراسيم ذات الصلة والقرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة”.



ولفت إلى أنه “تم تكليف وزير الصحة بالتواصل مع المستشفيات الخاصة لجهة وجوب التعاون والتجاوب والتوصل إلى قرار بفتح أجنحة خاصة لمعالجة المصابين من فايروس كورونا خلال مهلة أقصاها 5 أيام”.



وشدد على أن “المجلس طلب من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي فايروس كورونا وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك”.



وشكر وسائل الإعلام على تعاونها مع الأجهزة العسكرية والأمنية والصحية والسلطات المحلية، مطالباً إياها بالاستمرار بالحملات الإيجابية التوعوية والوقائية.



ويشهد لبنان في الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملموساً في عدد الإصابات المسجلة بفايروس كورونا الذي تجاوز في بعض الأحيان الـ 600 حالة بشكل يومي.



يذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 24 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ 822 ألف، وبالمقابل هناك أكثر من 15 مليون حالة شفاء، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.





