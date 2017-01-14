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لبنان: إيقاف سوري بجرم التواصل مع داعش للقيام بأعمال إرهابية في لبنان
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لبنان: إيقاف سوري بجرم التواصل مع داعش للقيام بأعمال إرهابية في لبنان

تمكنت قوة من شعبة معلومات جبل لبنان في المديرية العامة للأمن العام، اليوم السبت، بعد متابعة ورصد دقيق، من توقيف السوري ح.خ مواليد العام 1992 في إحدى بلدات قضاء بعبدا، بجرم التواصل مع أحد قياديي تنظيم داعش، بهدف القيام بأعمال إرهابية في لبنان.

كما أوقفت السوري ح.أ مواليد العام 1994، في إحدى بلدات قضاء جبيل، حيث كان يسعى إلى تجنيد شبان سوريين لإرسالهم للقتال لصالح جهات إرهابية في سوريا، وبوشرت التحقيقات معهما لإجراء المقتضى القانوني.

المصدر:  الوكالة الوطنية للإعلام

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