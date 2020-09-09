لبنان.. إصابات إثر اشتباك مسلح في منطقة طريق الجديدة في بيروت

أصيب عدد من الأشخاص إثر اشتباكات مسلحة في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تم نقل عدد منهم إلى المستشفيات.



ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، فإن الجيش اللبناني فرض طوقاً أمنياً في شارع “كراج درويش” بالطريق الجديدة لضبط الوضع بعد الاشتباك المسلح الذي اُستخدم فيه أسلحة رشاشة.



وقال الناشطون على مواقع التواصل، إن الاشتباكات وقعت بين مجموعة من الشباب، فيما عمدت مجموعة من الأشخاص إلى قطع الطريق في محلة الكولا – مفرق الجامعة العربية.



أيضاً، مجموعة من الناشطين أوضحوا أن الاشتباك بالأسلحة النارية جرى بين مناصري الشقيقين سعد وبهاء الحريري، وأسفر عن سقوط جرحى، واستدعى تدخل الجيش اللبناني.



تجدر الإشارة إلى أن المنطقة التي تشهد الاشتباك أي “طريق الجديدة” تعتبر من المناطق التي يمتلك فيها رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، قاعدة شعبية كبيرة.