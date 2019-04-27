لافرينتييف يتحدث عن مكسب السوريين من إعادة رفات الجندي الإسرائيلي

تحدث المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، عن تسليم روسيا إسرائيل رفات جندي لها فقد بمعركة السلطان يعقوب في لبنان عام 1982، وعن مكاسب السوريين من هذه العملية.



وقال لافرينتييف إن عملية إعادة رفات الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل، لإسرائيل والتي عثرت عليها القوات الخاصة الروسية أثناء عملية نوعية في سوريا، لم تكن خطوة أحادية.



وأضاف المبعوث الروسي "نحن ممتنون للجانب السوري"، مؤكدا أنه سيتم إطلاق سراح عدد من المواطنين السوريين من السجون الإسرائيلية.



وتابع بالقول "أؤكد لكم، لا نفعل شيئا يضر بسوريا. ومتأكدون بأن تفهم الجانب السوري صحيح وفي مكانه. ونأمل بأن شعوب الدول الأخرى ستعي الأمر اليوم أو لاحقا".

وكان لافرينتييف اتهم واشنطن بتعطيل مناقشة القمة الأخيرة للجامعة العربية، مسألة استعادة سوريا عضويتها، مؤكدا أن عمل الجامعة بغياب دمشق غير مكتمل.

وإن الثقل الأكبر في استعادة العلاقات بين سوريا والدول العربية على عاتق هذه الدول ،وأن "عودة بعض الدول العربية إلى فتح سفاراتها في دمشق خطوة مهمة جدا.



وفيما يتعلق بمسألة الجولان السوري المحتل وإعلان إسرائيل سيادتها عليه أعرب عن أمله في ألا تتحول سوريا إلى ساحة لتصفية الحسابات، مشيرا إلى أن "ما تفعله وتستهدفه إسرائيل من خلال ذلك، يمكن تحقيقه بطرق أخرى".



وتطرق إلى نتائج الجولة الـ 12 من مفاوضات "أستانا"، مؤكدا أنه تمت مناقشة إدلب ومخيم الركبان والوضع في الشرق السوري.



وأكد أن حضور المبعوث الأممي الخاص إلى الشأن السوري، غير بيدرسن، جولة المفاوضات قد أفاد سياسيا بشكل كبير، لأنه المخول بوضع آلية عمل اللجنة الدستورية وهو من سيعلن قوائمها، معبرا عن أمله في الإعلان عنها بحلول موعد لقاء أستانا القادم في يوليو.وأضاف: "لا نريد أن يكون تشكيل اللجنة الدستورية لمجرد التشكيل، وإنما أن تكون فاعلة".



واعتبر أن وجود واشنطن غير الشرعي في سوريا يجب إنهاؤه



وذكر أن الحوار بين الأكراد ودمشق عامل أساسي في إخراج الأمريكيين من سوريا، و"لا سيما وأن الأكراد لا ينضوون في أي تنظيمات راديكالية لذا فلا خلافات كبيرة بينهم وبين الحكومة السورية"







المصدر: RT