لافرينتييف : خسائر سوريا الاقتصادية تتجاوز 400 مليار دولار

وقال لافرينتييف، في مقابلة مع RT ، أمس الجمعة: "على المجتمع الدولي بأكمله أن يضافر جهوده لإعادة إعمار وبناء سوريا، لأن ذلك يحتاج إلى أموال طائلة وبمشاركة العديد من الدول".

وقال لافرينتييف، في مقابلة مع RT ، أمس الجمعة: "على المجتمع الدولي بأكمله أن يضافر جهوده لإعادة إعمار وبناء سوريا، لأن ذلك يحتاج إلى أموال طائلة وبمشاركة العديد من الدول".

وأضاف: "الخسائر الاقتصادية كبيرة وأعتقد أن 400 مليار دولار أقل من المبلغ الحقيقي لأن سوريا تحتاج إلى أموال خارجية ومساعدات من المانحين، كون الأزمة تسببت بأضرار كبيرة في جميع القطاعات".

وأضاف: "الخسائر الاقتصادية كبيرة وأعتقد أن 400 مليار دولار أقل من المبلغ الحقيقي لأن سوريا تحتاج إلى أموال خارجية ومساعدات من المانحين، كون الأزمة تسببت بأضرار كبيرة في جميع القطاعات".

وحول إقحام السياسة بالمساعدات قال لافرينتييف: "للأسف، توجد دول تسعى لفرض إرادتها شرط مساهمتها في إعادة الإعمار من خلال ممارسة الضغط عبر العملية السياسية، وحسب رؤيتهم غير آبهين برؤية الشعب السوري للأمر وأين تكمن مصلحته".

وحول إقحام السياسة بالمساعدات قال لافرينتييف: "للأسف، توجد دول تسعى لفرض إرادتها شرط مساهمتها في إعادة الإعمار من خلال ممارسة الضغط عبر العملية السياسية، وحسب رؤيتهم غير آبهين برؤية الشعب السوري للأمر وأين تكمن مصلحته".