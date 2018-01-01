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لافروف يكشف سر محافظته على سمرة بشرته

 

كشف وزير الخارجية الروسي في معرض إجابته عن سؤال طريف في حوار على قناة "NTV"، عن السر الذي من خلاله يحافظ على سمرة بشرته.

ومازح مقدم البرنامج تيغران كيوسييان، وزير الخارجية الروسية حول ما إذا كان الأخير قد حافظ على سمرة بشرته منذ سبعينيات القرن الماضي، عندما كان يعمل في سيريلانكا.

وقال لافروف: "أحافظ على سمرة بشرتي بانتظام، كلما سافرت إلى مختلف البلدان، حيث تتوفر إمكانية الاستمتاع بأشعة الشمس"، مضيفا أنه مولع بالتزلج لولا ضيق وقته .

المصدر: نوفوستي

 

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