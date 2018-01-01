لافروف يكشف سر محافظته على سمرة بشرته

كشف وزير الخارجية الروسي في معرض إجابته عن سؤال طريف في حوار على قناة "NTV"، عن السر الذي من خلاله يحافظ على سمرة بشرته.

ومازح مقدم البرنامج تيغران كيوسييان، وزير الخارجية الروسية حول ما إذا كان الأخير قد حافظ على سمرة بشرته منذ سبعينيات القرن الماضي، عندما كان يعمل في سيريلانكا.