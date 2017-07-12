لافروف يطالب برفع العقوبات عن دمشق﻿

طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كلّاً من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مفوّضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن موغيريني قولها إن الاتحاد الأوروبي مستعد لبذل الجهود «لدعم إنهاء الأزمة وإعادة الحياة الطبيعية في سوريا»، مشيرة إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا موجّهة ضد «المسؤولين عن ارتكاب جرائم مرتبطة بالحرب القائمة».