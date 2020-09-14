لافروف يسخر من واشنطن

سخر وزير خارجية الروسي سيرغي لافروف من اتهامات واشنطن لبلاده بالتدخل في انتخاباتها الرئاسية.



وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني، ساخراً، إن روسيا تشعر بالإهانة كونها مصنفة ثانية بعد الصين في قائمة الدول التي تتهمها الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها قبيل الانتخابات الرئاسية.



وذكر الوزير الروسي أن واشنطن توجه اتهامات مماثلة إلى وإيران وكوريا الشمالية وعدد من الدول الأخرى، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تتقاعس عن الاستجابة لمطالب موسكو المتكررة للتعامل مع هذه الاتهامات الباطلة.



وفي وقت سابق اليوم، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو لم تتدخل ولا تنوي التدخل بالعمليات الانتخابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.



وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات أمس الخميس على ثلاثة مواطنين روس ومواطن أوكراني بحجة "التدخل" في الانتخابات الأمريكية.