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لافروف يرفض محاولات واشنطن فرض اعتدال 'تحرير الشام'

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الجمعة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن محاولات واشنطن فرض اعتدال "هيئة تحرير الشام" الارهابية على أعضاء مجلس الأمن غير مقبولة.

وقال لافروف "يتم الحفاظ على جداول الأعمال المخفية في مجال مكافحة الإرهاب على الرغم من قرارات مجلس الأمن الملزمة للجميع بإدراج في قوائم المنظمات الإرهابية، فقد أصبح بالنسبة لبعض البلدان قاعدة لإخراج الإرهابيين من تحت الضرب وحتى إقامة تعاون معهم على الأرض، كما يحدث هذا، على سبيل المثال، في أفغانستان وليبيا وسوريا".


وأضاف لافروف "في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأوا بالفعل يتحدثون بصوت عالٍ عن أن هيئة تحرير الشام هي هيكل معتدل يمكن التعامل معه" حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.


وتابع "كما يريدون إقناع أعضاء مجلس الأمن بهذا المنطق غير المقبول، كما اتضح من المناقشات الأخيرة حول وضع إدلب السورية".