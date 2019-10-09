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لافروف يدعو دمشق وأنقرة والأكراد للحوار..ويصف موقف واشنطن تجاه سوريا متناقض

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأكراد ودمشق إلى الشروع في حوار لحل المشاكل بمنطقة شمال سوريا جاء ذلك في  مؤتمر صحفي مع نظيره الكازاخستاني مختار تلاوبردي في العاصمة الكزخية نورسلطان.

وكان لافروف انتقد  موقف الولايات المتحدة تجاه سوريا، ووصفه بالمتناقض جدا.

وقال "من الصعب أن أقول ما هو الخطأ في التصرفات الأمريكية في سوريا، لكنها متناقضة تماما".

ونوه لافروف بأن روسيا دعت الولايات المتحدة مرارا إلى وقف الاحتلال غير القانوني للأراضي السورية في منطقة التنف، حيث أنشؤوا قاعدتهم هناك.

كما أشار إلى أنه خلال زيارته الأخيرة إلى إقليم كردستان العراق، ناقش تناقض التصرفات الأمريكية في المنطقة مع قيادة الحكم الذاتي في الإقليم.

وأضاف لافروف: "إنهم (الأكراد) قلقون للغاية لأن مثل هذا التعامل المتساهل مع موضوع حساس للغاية يمكن أن يثير المنطقة بأكملها، ويجب تجنب ذلك بأي ثمن. نحن نطرح وجهة النظر هذه على الجانب الأمريكي، وآمل أن يسمعونا. لكن في الممارسة العملية، لا نرى تغييرات كبيرة في سياساتهم المتضاربة غير المتسقة".

 


المصدر: RT