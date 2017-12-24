لافروف يدعو الاتحاد الأوروبي إلى عدم الانجرار وراء الضغوط الأمريكية خلال بناء العلاقات مع روسيا

ونقل موقع روسيا اليوم عن لافروف قوله لصحيفة سيميريني القبرصية: إنه “من الواضح جدا أن تكثيف وتشديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات ضد روسيا بضغط من الولايات المتحدة تسبب في أضرار جسيمة للعلاقات بين الجانبين” معربا عن الأمل بأن “يتغلب الاتحاد الأوروبي على الجمود في التفكير ويعثر على القوة في نفسه للتخلي عن بناء سياسته مع روسيا وفقا لمبدأ أقل حد ممكن من القواسم المشتركة”.