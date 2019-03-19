لافروف يحذر من محاولات زعزعة الاستقرار في الجزائر

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من مغبة محاولات زعزعة الاستقرار في الجزائر، مؤكداً رفض موسكو القاطع لأي تدخل خارجي في الشؤون الجزائرية.



ونقل موقع “روسيا اليوم” عن لافروف قوله خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في موسكو, اليوم: إننا نتابع تطورات الأحداث في الجزائر باهتمام ونشاهد محاولات لزعزعة الوضع هناك ونعارض بشكل قاطع أي تدخل فيما يجري في الجزائر, مؤكداً أن الشعب الجزائري هو من يقرر مستقبله بناء على الدستور.



من جانبه شدد لعمامرة على أهمية الحوار بين الجزائريين لتجاوز المرحلة الراهنة.



من جهة ثانية بحث لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف اليوم تطورات الوضع في فنزويلا.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين تبادلا خلال مكالمتهما الآراء حول عدد من المسائل المتعلقة بالتعاون بين روسيا وإيران.