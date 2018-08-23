لافروف: يجب سحب كل القوات الأجنبية الموجودة في سوريا بدون موافقة دمشق

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه على كافة القوات الأجنبية المتواجدة في سوريا دون دعوة من حكومة البلاد الخروج منها.

وجاء هذا الإعلان في سياق تعليق لافروف على التصريح الأخير الذي أدلى به مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، حين قال إن الولايات المتحدة ستنظر في أشكال تعاون محتملة مع الدول الأخرى في سوريا شرط انسحاب إيران منها.

وصرح لافروف للصحفيين الأربعاء23/8/2018 : "في نهاية المطاف يجب سحب كافة القوات الأجنبية المتواجدة هناك دون دعوة من الحكومة السورية".

من ناحية ثانية، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في حديث لمجلة "ميجدونارودنايا جيزن" (الحياة الدولية) نشر اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعرقل جهود مكافحة الإرهاب في محافظة إدلب السورية.

وقال: "لقد أعلنت الخارجية الروسية مجددا أن جنيف هي المنصة الوحيدة المخصصة لجهود التسوية السورية"، متسائلا: "فلماذا هي لوحدها؟"

وأشار ريابكوف إلى أن الولايات المتحدة "تعارض كل الجهود الإيجابية والمفيدة المبذولة من أجل التسوية السورية، لأنها تشعر بالانزعاج من أن روسيا وتركيا وإيران وليست هي من تقوم بذلك".

وتابع: "ولهذا السبب لا ينسحبون من منطقة ما وراء الفرات ويعرقلون سير عملية مكافحة الإرهاب في إدلب ويحافظون على قاعدتهم في التنف ويتجاهلون المبدأ الواضح تماما لأي مراقب محايد بأنه لا يجوز لقوات مسلحة أجنبية التواجد على أراضي دولة أخرى من دون دعوة الحكومة الشرعية لهذا البلد.



المصدر: وكالات