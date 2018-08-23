إستنفار بمطار حماة العسكري تزامنا مع تعزيزات عسكرية سورية ضخمة
المسيحيون في الجزيرة السورية يثورون على تدخل قسد في مناهجهم التعليمية
حصل على كل مايرغب به رجل
رحيل شيخ الرواية السورية حنا مينة
الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب جامع الروضة بدمشق
الغارديان: الحكومة البريطانية تعتزم إنهاء تمويل برنامج لدعم التنظيمات الإرهابية في سورية
طبول الحرب تقرع في إدلب… الجيش السوري يحشد وتوقعات بهجوم قريب!
وثيقة تثبت تنسيق تركيا مع جبهة النصرة في الشمال السوري
وحدات الجيش تدمر تحصينات للتنظيمات الإرهابية وتقضي على عدد من أفرادها بريفي إدلب وحماة
مرسوم تشريعي يحدد الحالات التي يمنح فيها الموفد مدة ستة أشهر لاستكمال إجراءات تعيينه
المجنزرات السورية تقهر جبروت “البازلت” وتحسم المعركة ضد “داعش”
السلاح الكيميائي يصول ويجول في إدلب
الأردن يمنع مئات السوريين من العودة إلى بلداتهم
مصدر عسكري: الجيش السوري أصبح جاهزاً لبدء معركة إدلب
إسقاط 5 طائرات مسيرة باتجاه قاعدة حميميم في اللاذقية

لافروف: يجب سحب كل القوات الأجنبية الموجودة في سوريا بدون موافقة دمشق

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه على كافة القوات الأجنبية المتواجدة في سوريا دون دعوة من حكومة البلاد الخروج منها.

وجاء هذا الإعلان في سياق تعليق لافروف على التصريح الأخير الذي أدلى به مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، حين قال إن الولايات المتحدة ستنظر في أشكال تعاون محتملة مع الدول الأخرى في سوريا شرط انسحاب إيران منها.

وصرح لافروف للصحفيين الأربعاء23/8/2018 : "في نهاية المطاف يجب سحب كافة القوات الأجنبية المتواجدة هناك دون دعوة من الحكومة السورية".

من ناحية ثانية، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في حديث لمجلة "ميجدونارودنايا جيزن" (الحياة الدولية) نشر اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعرقل جهود مكافحة الإرهاب في محافظة إدلب السورية.

وقال: "لقد أعلنت الخارجية الروسية مجددا أن جنيف هي المنصة الوحيدة المخصصة لجهود التسوية السورية"، متسائلا: "فلماذا هي لوحدها؟"

وأشار ريابكوف إلى أن الولايات المتحدة "تعارض كل الجهود الإيجابية والمفيدة المبذولة من أجل التسوية السورية، لأنها تشعر بالانزعاج من أن روسيا وتركيا وإيران وليست هي من تقوم بذلك".

وتابع: "ولهذا السبب لا ينسحبون من منطقة ما وراء الفرات ويعرقلون سير عملية مكافحة الإرهاب في إدلب ويحافظون على قاعدتهم في التنف ويتجاهلون المبدأ الواضح تماما لأي مراقب محايد بأنه لا يجوز لقوات مسلحة أجنبية التواجد على أراضي دولة أخرى من دون دعوة الحكومة الشرعية لهذا البلد. 

 


المصدر: وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.