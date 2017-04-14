لافروف: يجب تمثيل «ضامني» أستانا في لجنة التحقيق

رأى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن لجنة التحقيق التي يفترض أن تشكلها «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» للتحقيق حول الهجوم الكيميائي في سوريا، يجب أن تضمّ ممثليين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى جانب ممثلين عن الدول الضامنة لمحادثات أستانا، وهي روسيا وتركيا وإيران.



وأوضح أمس أن «أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لـ(منظمة حظر الأسلحة الكيميائية) قد بدأت، ويمكن تخيّل طبيعة النقاش الدائر خلالها من الاطلاع على مواقف الدول الغربية». ولفت إلى ضرورة مشاركة «بعض الدول الأخرى مثل البرازيل والهند، التي لديها موقف فعال ونشيط في مجال حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل».

وكالات