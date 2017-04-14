النص الكامل لمقابلة وكالة الصحافة الفرنسية مع الرئيس الأسد
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استشهاد طفل وجرح خمسة آخرين نتيجة سقوط قذائف هاون على ضاحية الأسد في ريف دمشق
الرئيس الأسد لوكالة الصحافة الفرنسية AFP: ما حدث في خان شيخون مفبرك
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الشرطة الفرنسية: هجوم بقنبلة حارقة يستهدف مقرا لمرشحة الرئاسة الفرنسية لوبان
لافروف يدعو إلى تشكيل فريق خبراء متخصصين للتحقيق بمزاعم استخدام السلاح الكيميائي في خان شيخون
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بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة
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لافروف: يجب تمثيل «ضامني» أستانا في لجنة التحقيق

رأى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن لجنة التحقيق التي يفترض أن تشكلها «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» للتحقيق حول الهجوم الكيميائي في سوريا، يجب أن تضمّ ممثليين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى جانب ممثلين عن الدول الضامنة لمحادثات أستانا، وهي روسيا وتركيا وإيران.

وأوضح أمس أن «أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لـ(منظمة حظر الأسلحة الكيميائية) قد بدأت، ويمكن تخيّل طبيعة النقاش الدائر خلالها من الاطلاع على مواقف الدول الغربية». ولفت إلى ضرورة مشاركة «بعض الدول الأخرى مثل البرازيل والهند، التي لديها موقف فعال ونشيط في مجال حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل».

وكالات

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