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لافروف: يجب أن تكون مواقف تركيا أكثر شفافية

رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن مواقف تركيا وإجراءاتها يجب أن تكون شفافة، مشدداً على أن موسكو غير متوافقة مع مواقف أنقرة بشأن النزاع على إقليم ناغورنو كاراباخ.

ووفق ما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية قال لافروف إن العمليات العسكرية التي تدعمها تركيا بوجه أرمينيا لن تحل المشكلة والنزاع القائم هناك.

وقال وزير الخارجية الروسية إن كثيراً من دول المنطقة، بما فيها تركيا وإيران والإمارات وقطر، تملك مصالح خارج حدودها، مشدداً على أن الأمر الأهم هو ضمان شفافية الجهود الرامية إلى تقديم هذه المصالح في بلدان أخرى.

وأضاف أنه يجب نشر قوات حفظ السلام في كاراباخ لمراقبة وقف إطلاق النار هناك.

من جهته، ناشد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أرمينيا وأذربيجان، الالتزام بالهدنة في ناغورنو كاراباخ، ودعا نظيريه الأرميني والأذربيجاني إلى الوفاء الكامل بالالتزامات التي توصل إليها الطرفان في موسكو.

وأعلنت أذربيجان، الأربعاء، أنها قصفت موقعاً لإطلاق الصواريخ في أرمينيا، فيما نفت أرمينيا إطلاق صواريخ من أراضيها، وقالت إن أذربيجان قصفت دورية عسكرية في الأراضي الأرمينية.