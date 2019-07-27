لافروف يؤكد استمرار التعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استمرار التعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين.



وقال لافروف خلال لقائه نظيره الصيني وانغ يي على هامش اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في ريو دي جانيرو: لا يتأثر التعاون الاستراتيجي الروسي الصيني بالعوامل الخارجية، ولن تتكلل أي محاولة لدق إسفين بين روسيا والصين بالنجاح.



بدوره، شدد وانغ يي على ضرورة أن يعمل البلدان بصورة مشتركة على تنفيذ اتفاقيات مهمة توصلا إليها وتحقيق النتائج الجيدة وتوطيد الثقة السياسية المتبادلة وتوسيع التعاون الاقتصادي، وبالأخص في مجال التكنولوجيا المتطورة والطاقة.



واتفق لافروف ووانغ يي على ضرورة مواصلة تطوير الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين موسكو وبكين.



وجرى التوقيع خلال قمة روسية- صينية في حزيران الماضي جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ في موسكو على حزمة واسعة من الاتفاقات، على رأسها الإعلان المشترك عن تطوير علاقات الشراكة الكاملة والتعاون الاستراتيجي.