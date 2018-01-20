لافروف وغوتيريس يجددان التأكيد على الحل السياسي للأزمة في سورية
جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس التأكيد على الحل السياسي للأزمة في سورية.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة سبوتنيك اليوم بأن “لافروف وغوتيريس شددا خلال لقائهما في نيويورك الليلة الماضية على عدم وجود بديل للتسوية السلمية للازمات في سياق النظر بأكثر المسائل إلحاحا على الاجندة الدولية بما فيها الوضع في سورية وشبه الجزيرة الكورية” مضيفة إن “الجانبين أكدا عدم وجود بديل للسبل السياسية والدبلوماسية لحل الأزمات الراهنة”.
وكان لافروف أكد خلال لقائه رؤساء البعثات العربية في موسكو أول أمس ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب الدولي داعيا فى الوقت ذاته إلى حل مشكلات وأزمات المنطقة عبر الحوار.
كما جدد لافروف وغوتيريس الالتزام بتنفيذ بنود خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالملف النووي الإيراني.
ودعا لافروف أمس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول منع انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى توحيد جهود المجتمع الدولى لتنفيذ الاتفاق النووى المبرم مع إيران محذرا من ان “فشل الصفقة النووية مع ايران وخاصة بسبب أعمال أحد المشاركين فى المجموعة خمسة زائد واحد سيصبح إشارة مقلقة بالنسبة إلى صرح الأمن الدولي بأسره بما في ذلك آفاق تسوية الأزمة فى شبه الجزيرة الكورية”.
سانا
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