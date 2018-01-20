لافروف وغوتيريس يجددان التأكيد على الحل السياسي للأزمة في سورية

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة سبوتنيك اليوم بأن “لافروف وغوتيريس شددا خلال لقائهما في نيويورك الليلة الماضية على عدم وجود بديل للتسوية السلمية للازمات في سياق النظر بأكثر المسائل إلحاحا على الاجندة الدولية بما فيها الوضع في سورية وشبه الجزيرة الكورية” مضيفة إن “الجانبين أكدا عدم وجود بديل للسبل السياسية والدبلوماسية لحل الأزمات الراهنة”.