«غزوة» جبل طارق البريطانية: شراكة عملية في حصار سوريا
لافروف: الأكراد يهتمون بالحوار مع دمشق والدور الأميركي يثير قلقنا
الجيش يدمي الإرهابيين شمالاً وشرقاً والطيران الروسي يوجع ميليشيات أردوغان بريف إدلب
عودة دفعة جديدة من المهجّرين وحملة أممية تسلط الضوء على صعوبات تواجه النازحين
«قسد» تخطف عناصر «دفاع وطني» في القامشلي وتستولي على مبنى حكومي في الحسكة
انتشال نحو 200 جثمان من ضحايا إرهابيي “داعش” من مقبرة جماعية في مدينة الرقة
سورية تغلي وإيران تزداد سخونة
بيدرسون يزور دمشق و موسكو تتحدث عن «اختراق» حول اللجنة الدستورية
لقاء أردوغان ـــ ترامب وصفقة «أس 400»
"قبرص التركية" تكشف عن "الجسم الطائر الحربي" الذي سقط على أراضيها
رفع سعر ربطة الخبز 10 ليرات سورية.. في الأكشاك فقط!
وسائط دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية "إسرائيلية"
حول إشكاليات العلمانية في سورية: قضية النائب نبيل صالح
قمة رباعية روسية فرنسية ألمانية تركية لمناقشة الوضع في إدلب
تصاعد حرب التصفية ضد «قسد»..ومؤشرات على تشكيل قوات رديفة للجيش في البوكمال
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

لافروف وبيدرسن يتوقعان بدء عمل اللجنة الدستورية السورية قريبا

عبر وزير الخارجية الروسي عن أمله في قرب انطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية، مؤكدا عقد لقاء تحضيري بصيغة أستانا قريبا تمهيدا لقمة روسية تركية إيرانية جديدة حول سوريا.


جاءت تصريحات لافروف في مستهل اجتماعه مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن الذي يزور موسكو حاليا.


من جانبه، اعتبر بيدرسن أن الأطراف المعنية اقتربت من تشكيل اللجنـة الدسـتورية وثمن الدور الروسي في هذا المسار.


ووصف بيدرسن اللجنة الدستورية بأنها باب للتسوية في سوريا وإنهاء النزاع، مشيرا إلى أن بدء عمل اللجنة الدستورية يعتمد على تحقيق بعض العوامل المهمة مثل إطلاق سراح السجناء السياسيين من قبل دمشق.


وفيما يلي أهم النقاط التي وردت في تصريحات لافروف وبيدرسن:


لافروف: بفضل جهود أستانـا والحوار السوري في سوتشي استطعنا تحريك المسار السياسي


لافروف: أثمن جهود بيدرسن في التواصل مع الحكومة السورية لفتح قنوات اتصال


بيدرسن: أساس التعاون بيننا هو التمسك بالقرار الأممي واستثناء أي قرارات عسكرية


بيدرسن: سأتوجه إلى دمشق بداية الأسبوع المقبل وآمل بنجاح تشكيل اللجنـة الدستورية


بيدرسن: أتوقع مناقشة الوضع في إدلب وهذا الأمر يتطلب التعاون مع روسيا وتركيا

 


المصدر: RT