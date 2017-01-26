لافروف: نتائج اجتماع أستنة ستسهم في تقدم العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه من المستحيل القضاء على الإرهاب بصورة فعالة دون استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط ودون جهود لتسوية الأزمات في سورية والعراق وليبيا واليمن.

وقال لافروف في كلمة له أمام مجلس الدوما إن نتائج اجتماع أستنة ستسهم في التقدم بالعملية السياسية لتسوية الأزمة في سورية وفق قرارات الأمم المتحدة.

كما أكد الكرملين أن اجتماع أستنة بشأن سورية كان ناجحاً ووفر دعماً لاستئناف محادثات جنيف.

وكالات