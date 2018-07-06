لافروف: موسكو وبكين حريصتان على الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم حرص روسيا والصين على الحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران وتنفيذه بشكل كامل.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن لافروف قوله خلال لقائه نظيره الصيني وانغ يي قبيل محادثات بين مجموعة دول 4 زائد واحد وإيران حول الاتفاق النووي في فيينا: “نحن معنيون مثل زملائنا الصينيين بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني.. الوضع معقد بالطبع ولكننا مثل الصين والأطراف الأخرى في الاتفاق ملتزمون بالقانون الدولي وبقرار مجلس الأمن الذي كرس هذه الخطة وحولها إلى جزء من القانون الدولي”.

وتبنى مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه في عام 2015 عبر القرار 2231 خطة العمل الشاملة التي توصل إليها الأطراف الموقعون على الاتفاق النووي في تموز من العام ذاته.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أمس ضرورة الاهتمام الجاد بالنقاط المطروحة من قبل إيران وتوفير مطالبها لمواصلة مسيرة التعاون في اجتماع وزراء الدول الخمس مع ايران بشأن الاتفاق النووي.

يذكر أن إيران تطالب دول الاتحاد الإوروبي بإعطاء ضمانات وتوضيح مواقفها إزاء الاتفاق النووي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من التزاماتها بموجب الاتفاق الذي وقعته أيضا فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين.