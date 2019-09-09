لافروف: موسكو وباريس اتفقتا على مواصلة محاربة الإرهاب في سوريا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن روسيا وفرنسا اتفقتا خلال المباحثات في صيغة 2+2 على محارية ما تبقى من الإرهابيين في سوريا.



وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان "اتفقنا على مواصلة العمل على التنسيق لمحاربة الإرهابيين المتبقين على الأراضي السورية، وبالنسبة لحل المشاكل الإنسانية - اتفقنا على تسهيل عودة اللاجئين، وبدء العملية السياسية من خلال تشكيل اللجنة الدستورية".



من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إنه يتعين على باريس وموسكو العمل سويا على بناء الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا.



"يجب علينا بالتأكيد العمل على استعادة الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا من أجل إنشاء بنية جديدة، التي اقترحها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، لأن أوروبا لن تكون آمنة أبدًا إذا لم تكن لدينا علاقات واضحة وقوية مع روسيا."



هذا وتستضيف موسكو مباحثات بصيغة "2+2 "(لوزيري دفاع وخارجية روسيا وفرنسا) في إطار الجلسة الثانية عشر لمجلس التعاون الأمني الروسي - الفرنسي.