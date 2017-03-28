لافروف: مناطق تطبيق نظام وقف الأعمال القتالية في سورية تتوسع

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مناطق تطبيق نظام وقف الأعمال القتالية في سورية “تتوسع ولكن الوضع لا يزال معقدا”.



وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة أرغومنتي إي فاكتي الروسية بعددها الصادر اليوم: إن “جغرافيا مناطق تطبيق نظام وقف العمليات القتالية تتوسع ولكن الوضع حول سورية يبقى معقدا”.



وأكد الوزير الروسي أنه “بفضل إطلاق صيغة أستانا مع مشاركة روسيا وإيران وتركيا بصفة دول ضامنة تم التمكن من الحد الجدي من مستوى العنف ومن البدء بمعالجة المشاكل الإنسانية الأكثر إلحاحا ومن تكثيف عملية التسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.



وكان لافروف جدد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أنجيلينو الفانو في موسكو امس دعوة بلاده إلى تشكيل جبهة موحدة لمحاربة الإرهاب مشددا على أن ذلك يجب أن يتم بالتنسيق مع الحكومة السورية مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بلاده عملت على هذا النهج مع الإدارة الأمريكية السابقة من خلال البدء بفصل ما سمي “المعارضة المعتدلة” عن الإرهابيين لكن الطرف الأمريكي عجز عن تنفيذ الاتفاق لافتا إلى عودة هذا المسار من جديد عن طريق منصة أستانا بالتعاون مع الإيرانيين والأتراك للوصول إلى نهج عملي حول كيفية تفريق المعارضين عن الإرهابيين.

وكالات