لافروف: مؤتمر سوتشي سيدخل التاريخ كخطوة مهمة على طريق استعادة الاستقرار في سورية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية أواخر كانون الثاني الماضي “سيدخل التاريخ كخطوة مهمة على طريق استعادة السلام والاستقرار في سورية”.

وكان المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري الذي عقد في الـ 29 والـ 30 من الشهر الماضي بمدينة سوتشي أكدوا في البيان الختامي الالتزام الكامل بسيادة واستقلال وسلامة ووحدة سورية أرضا وشعبا وان الشعب السوري هو الذي يحدد مستقبل بلاده وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة والجيش العربي السوري.