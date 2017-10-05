لافروف: لقاء بوتين وأردوغان يثمر في سوريا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن فصائل “المعارضة” المسلحة صعّدت المواجهة مع “جبهة النصرة” في إدلب، وذلك بعد اللقاء الأخير بين الزعيمين الروسي والتركي في أنقرة.

وأشار لافروف في تصريح صحفي أمس (الأربعاء)، إلى التطورات التي شهدتها إدلب نهاية الشهر الماضي، عندما خرق المسلحون التزاماتهم الخاصة بمنطقة تخفيف التوتر المتفق عليها في المنطقة، وحاولوا بدعم من “جبهة النصرة” السيطرة على مناطق خاضعة لسيطرة الجيش السوري.