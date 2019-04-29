لافروف: لا يمكن أن يبقى الإرهابيين في إدلب وكأنهم في محمية طبيعية

أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن روسيا لن تقبل ببقاء ‏الإرهابيين في إدلب ومناطق أخرى من سورية، مؤكداً على حق الحكومة السورية ‏في ضمان سلامة مواطنيها.‏



وقال لافروف في ختام مباحثاته مع وزير خارجية ‏بنغلاديش أبو الكلام عبد المؤمن، إنه "نسعى جاهدين لتحقيق الاتفاق بين روسيا ‏وتركيا في ما يتعلق بحل مشكلة "جبهة النصرة" في منطقة وقف التصعيد في إدلب، ‏وكما قال الرئيس بوتين، فلا يمكننا طبعا بأن يبقى هؤلاء الإرهابيون هناك وكأنهم ‏في محمية طبيعية، ولا يجوز المساس بهم".‏



وشدد لافروف على أنه توجد حدود لأي صبر، ولا يمكن القبول ببقاء الإرهابيين ‏في بعض مناطق سورية إلى الأبد.‏



وأشار إلى أنه "نحن سننطلق من أن الحكومة السورية تملك الحق الكامل في ‏ضمان أمن مواطنيها على أراضيها"، مضيفاً "الوضع لا يمكن أن يبقى على حاله ‏إلى ما لا نهاية مع استمرار نشاط "هيئة تحرير الشام"، ولدى الحكومة السورية ‏الحق الكامل في تطهير جميع تلك المناطق من الإرهاب".‏



وذكر لافروف، أنه لم يسمع بجدار عفرين، وقال "أنقرة أكدت أن جميع إجراءاتها ‏ضد الإرهاب مؤقتة في الشمال السوري"، مشددا على ضرورة العمل باتفاق أضنة.‏



وتابع "هناك ازدواجية في المعايير. فمن جهة يتم التعامل مع ملف مكافحة الإرهاب ‏بالسجون السرية وغوانتانامو، والاعتقالات التعسفية، ومن جهة تتحدث الولايات ‏المتحدة عن إمكانية الإفراج عن الجهاديين الأجانب المعتقلين لدى "قسد"... لا ‏يمكن التعامل مع الأمر من منطلق المصالح الآنية".‏



وتطرق لافروف إلى نيّة الأمريكيين والأكراد إطلاق سراح الإرهابيين الأجانب ‏الذين تم اعتقالهم في سورية والعراق بعد رفض الدول الأوروبية عودتهم إلى ‏أراضيها، وأكد أن ذلك سيشكل جريمة مروعة.‏