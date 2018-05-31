لافروف: كل القوات غير السورية ينبغي أن تغادر عاجلاً منطقة خفض التصعيد الجنوبية

وزير الخارجية الروسية يذكّر مجدداً بأن جميع التشكيلات المسلحة الأجنبية يجب أن تغادر منطقة خفض التصعيد الجنوبية الغربية في سوريا في أقرب وقت ممكن.

ذكّر وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف بأن جميع التشكيلات المسلحة الأجنبية يجب أن تغادر منطقة خفض التصعيد الجنوبية الغربية في سوريا، مضيفاً أن بلاده تجري حواراً مع أميركا والأردن حول ذلك.

وصرح لافروف في كلمة ألقاها في ندوة "قراءات في إرث بريماكوف" في موسكو اليوم الأربعاء قائلاً "لدينا اتفاقات معروفة جيداً حول منطقة خفض التصعيد الجنوبية الغربية، تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن، وإسرائيل تعرفها بشكل جيد، وتفترض هذه الاتفاقات أن منطقة خفض التصعيد هذه يجب أن تعزز الاستقرار وأن هذه المنطقة يجب أن تغادرها جميع القوات غير السورية".

وخلص رئيس الدبلوماسية الروسية إلى القول "أعتقد أن هذا يجب أن يحدث في أقرب وقت ممكن، والآن نحن نقوم بذلك، بما في ذلك بالتعاون مع الزملاء الأردنيين والأميركيين".

لافروف أشار إلى أن الكثير من الحالات التمثيلية لمزاعم استخدام الكيميائي أتت في إطار الحملة الغربية لتغيير النظام في سوريا.وفي الملف الإيراني قال لافروف إن الولايات المتحدة راهنت بخروجها من الاتفاق النووي على مواجهةٍ شاملةٍ مع طهران.وعن العلاقات الأميركية الروسية قال لافروف "مستعدون لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة ونتوقع في المقابل عروضاً من واشنطن"، داعياً واشنطن إلى الحوار مع طهران.

الميادين نت