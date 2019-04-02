لافروف: عدم تسييس عمل “الكيميائية”

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الوضع في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يثير القلق مشدداً على ضرورة عدم تسييس عمل المنظمة.



وقال لافروف قوله خلال لقائه الأمين العام للمنظمة اليوم فرناندو أرياس غونزاليس إن الوضع في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية غير مرض، موضحاً أن موسكو قلقة حيال إنشاء آلية توجيه التهم في المنظمة الأمر الذي يعتبر انتهاكاً لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.



وأضاف: نحن على ثقة تامة بأنه لا يمكن دون حشد الجهود المشتركة وتعاون جميع الدول التي تدرك عمق المشكلة إنعاش المنظمة وإعادتها إلى مسار العمل التوافقي بلا أي وجه من التسييس.