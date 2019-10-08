لافروف: ضرورة القضاء على آخر بؤر الإرهاب في سورية

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، تأكيد ضرورة القضاء على آخر بؤر الإرهاب في سورية، وتوفير الأجواء المناسبة لعودة المهجرين السوريين.



وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي محـمد الحكيم في بغداد، قال لافروف، حسب موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني: إنه «على الجميع إيجاد أجواء مناسبة لعودة اللاجئين السوريين والقضاء على آخر بؤر الإرهاب».



وقال: «لدينا مواقف مشتركة حول كيفية خفض التوتر في منطقة الخليج، فنحن وأصدقاؤنا العراقيون نعتبر أنه من الضروري القيام بذلك بطريقة تتضافر معها جهود جميع اللاعبين وليس على حساب المخططات التي تقدم انقساماً».



وأضاف: «لدينا رأي مشترك حول الحاجة إلى تنفيذ قرارات اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي، التي وقعت في نيسان، وسننفذ أيضاً العقود الحالية لتوريد المنتجات العسكرية الروسية للعراق».



من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي ضرورة رفع التبادل التجاري بين العراق وروسيا وعودته إلى سابق عهده، لافتاً إلى أن العراق يتطلع إلى رفع التعاون مع موسكو في مجالات الطاقة والأمن والنفط والغاز، ومبيناً أنه تربط العراق وروسيا منذ العهد السوفييتي علاقات وثيقة متميزة في مختلف المجالات بما في ذلك التعاون العسكري التقني وإنتاج النفط والطاقة الكهربائية والزراعة والري، إضافة إلى التعاون في مجال الثقافة والعلوم.تأتي زيارة وزير الخارجية الروسي إلى العراق في وقت تشهد فيه العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية الجنوبية احتجاجات دامية بدأت الثلاثاء الماضي سقط إثرها العشرات من المتظاهرين.

وكالات